Pakistan Maliye Bakanı Ishaq Dar, CNN'e verdiği röportajda, Hindistan ile yaşanan son çatışmalar ve ardından gelen ateşkes sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dar, Hindistan’ın saldırılarına karşılık vermek dışında bir seçeneklerinin olmadığını belirterek, Yeni Delhi yönetimini bölgede “hakimiyet kurma çabası” içinde olmakla suçladı. Ancak tüm gerilime rağmen nükleer silah kullanımının hiçbir zaman bir seçenek olmadığını vurguladı.

“Cammu-Keşmir kendi kaderini tayin edebilmeli”

Taraflar arasında henüz doğrudan bir temas kurulmadığını ifade eden Dar, ateşkesin ardından ele alınması gereken birçok konu olduğunu söyledi. Gerilimin temelinde Cammu-Keşmir meselesi olduğunu dile getiren Dar, bölgenin kendi kaderini tayin etmesi gerektiğini savundu.

Tüm terör eylemlerini kınadıklarını belirten Pakistanlı Bakan, özellikle su krizinin çözülmemesi halinde ateşkesin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.

Gerilimin fitilini ateşleyen saldırı

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs'ta Pakistan topraklarını ve Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesini hedef alan füze saldırıları gerçekleştirmişti. Bu gelişmeler iki ülke arasında tansiyonu yükseltmişti.

ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen diplomatik temasların ardından, 10 Mayıs’ta taraflar arasında ateşkes sağlanmıştı.