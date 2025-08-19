AA muhabirinin, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kahve zincirlerinin artmasıyla birlikte sektör yükseliş trendine devam ediyor. Bu kapsamda, dünya genelinde 2015-2024 döneminde 370,3 milyar dolarlık kahve ithalatı yapılırken, 69 milyar 227 milyon dolarla ABD ilk sırada geldi. Bu ülkeyi, 41 milyar 962 milyon dolarla Almanya ve 28 milyar 987 milyon dolarla Fransa izledi.

Dünyada son 10 yılda en fazla kahve ithalatı yapan diğer ülkeler ise İtalya, Kanada, Belçika, İspanya, Japonya, Hollanda ve İsviçre oldu. Bu 10 ülkenin, söz konusu dönemde yaptığı kahve ithalatı toplamda 238,5 milyar doları buldu. Böylece söz konusu ülkeler, dünya kahve ithalatının yüzde 64,4'ünü gerçekleştirmiş oldu.

Kahve ihracatı 360,3 milyar dolara ulaştı

Aynı dönemde yapılan kahve ihracatı ise 360,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Söz konusu ihracatta, 62 milyar 56 milyon dolarla Brezilya ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeyi, 28 milyar 649 milyon dolarla İsviçre ve 28 milyar 601 milyon dolarla Kolombiya takip etti. Dünyada en fazla kahve ihracatı yapan diğer ülkeler ise Almanya, Vietnam, İtalya, Honduras, Fransa, Belçika ve Endonezya olarak sıralandı.

Türkiye 10 yılda 2,7 milyar dolarlık kahve ithalatı yaptı

Türkiye'nin kahve alışkanlığı ise 2010'lu yıllarda, insanların kahve merakının artması ve nitelikli ürüne ulaşma çabasının sonucu olarak ortaya çıkan '3. Nesil Kahveci' akımıyla değişmeye başladı. Kahvede en yüksek kaliteyi ve her demlemeyi görsel bir sanata dönüştürmeyi amaçlayan akım, Türkiye'de ithal kahve ve kahve konsantrelerine yönelik ilgiyi de artırdı.

Bu çerçevede Türkiye 2015-2024 döneminde, kahve ithalatına 2 milyar 698 milyon 473 bin dolar ödedi. İthal kahvenin, 2015'te 153 milyon 392 bin dolar olan faturası, aradan geçen 10 yılda yüzde 224,1 artarak 2024'te 497 milyon 91 bin dolara yükseldi.

Ülkenin kahve ihracatı ise 2015-2024 döneminde 354 milyon 568 bin dolarken, bu yılın haziran ayı itibarıyla 55 milyon 627 bin dolar oldu.

Türkiye'nin kahve ithalatında Brezilya ilk sırada

Son 10 yılda, Türkiye'ye kahve ithalatının en çok yapıldığı ülkelerin başında 1 milyar 778 milyon 504 bin dolarla Brezilya gelirken, bu ülkeyi 201 milyon 82 bin dolarla Hollanda, 100 milyon 475 bin dolarla İtalya izledi. Aynı dönemde Almanya'dan 80 milyon 978 bin dolarlık ve Kolombiya'dan 79 milyon 984 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Bu yılın haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin kahve ithalatı, 472 milyon 512 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın 6 ayında ithalatta 319 milyon 151 bin dolarla ilk sırayı Brezilya aldı.

2015-2024 döneminde toplam kahve ithalat-ülke tutarları şöyle:

Ülkeler İthalat(dolar) Brezilya 1.778.503.980 Hollanda 201.082.278 İtalya 100.475.175 Almanya 80.977.710 Kolombiya 79.984.039

Türkiye'nin yıllara göre kahve ithalat rakamları ise şu şekilde:

Yıl İthalat (dolar) 2015 153.391.797 2016 136.198.487 2017 197.799.189 2018 193.079.178 2019 206.686.075 2020 202.873.223 2021 232.670.423 2022 413.033.407 2023 465.649.918 2024 497.091.461 TOPLAM 2.698.473.158

Dünya kahve ihracat rakamı ve ilk 10 ülkenin kahve ihracatı:

Ülkeler İhracat Tutarı (bin dolar) Brezilya 62.056.313 İsviçre 28.648.665 Kolombiya 28.600.734 Almanya 28.206.766 Vietnam 28.173.207 İtalya 19.634.456 Honduras 11.573.278 Fransa 11.558.457 Belçika 10.730.339 Endonezya 10.491.265 Dünya Toplamı 360.281.686

Dünyanın kahve ithalat rakamı ve ilk 10 ülkenin kahve ithalatı:

Ülkeler İthalat Tutarı (bin dolar) ABD 69.227.177 Almanya 41.961.579 Fransa 28.986.786 İtalya 20.091.804 Kanada 14.508.715 Belçika 14.290.209 İspanya 13.446.527 Japonya 13.087.527 Hollanda 11.753.482 İsviçre 11.178.124 Dünya Toplamı 370.304.000