Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) suikasta kurban giden Halil Falyalı’nın kurduğu yasa dışı bahis organizasyonuna ilişkin 250 sanığın yargılandığı davada duruşmalar sürüyor. Sanıklar arasında Falyalı’nın eşi Özge Falyalı ile kumarhane müdürünün de bulunduğu davada, sanıklar suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Sanıklar beraat istedi, banka hesaplarına konulan blokelerin kaldırılması talep edildi

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından söz verilen sanıklar, yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgilerinin bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan Sibel Balyemez, muhasebeci olarak çalıştığını, para yatırma yetkisi bulunmadığını belirterek “İşlemediğimiz bir suçtan dolayı hayatımız karardı. Banka hesaplarıma bloke konuldu, artık normal yaşantıma dönmek istiyorum” dedi.

Sanıklardan Gürkan Ercelil ise iddianamede adı geçen kişileri tanımadığını, kendisinin de mağdur olduğunu ileri sürdü. Bir diğer sanık Sadettin Temiz, hesabını yatırım amaçlı olarak verdiğini ve yasa dışı faaliyetlerden haberdar olmadığını söyledi. Ahmet Çevik de benzer ifadeler kullanarak hesabını “Balık” kod adlı kişiye verdiğini, yaşananlardan habersiz olduğunu belirtti.

Diğer sanıklar da benzer savunmalar yaparak, üzerlerine atılı suçlamaları reddetti ve beraat talebinde bulundu. Avukatlar ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 23 Ekim’e erteledi.

İddianamede yasa dışı bahis organizasyonunun yapısı anlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 35’i örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 250 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede yasa dışı bahis faaliyetlerinin, internet üzerinden erişilebilen bahis siteleri aracılığıyla yürütüldüğü ifade edildi.

Yasa dışı bahis sitelerinin, canlı bahis oynatmaya yarayan özel yazılımlarla kurulduğu, sonrasında organizasyon şemasına uygun şekilde çeşitli kişilere görev dağılımı yapıldığı belirtildi. İddianamede, bu organizasyonda yazılım yöneticileri, tanıtım ve reklamcılar, para transfer sorumluları, ATM’den para çekenler ve saha elemanları gibi farklı rollerin bulunduğu kaydedildi.

Örgüt yöneticilerinin kimliklerini gizlemek amacıyla doğrudan temas kurmadığı, finansal işlemlerde iz bırakmamak için hesapların genellikle öğrenci, ev hanımı, emekli veya düşük gelirli bireyler adına açıldığı ve bu kişilere aylık kazanç vadedildiği aktarıldı.

Yasa dışı bahis organizasyonunun para transferlerinde ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı yöntemlerinin kullanıldığı; transferlerin farklı şehirlerdeki şahıslar aracılığıyla yapıldığı bildirildi. Ayrıca, toplanan paraların kripto varlıklara çevrilerek izinin kaybettirildiği vurgulandı.

İddianamede, yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıcıların “bahis” ya da “bet” gibi ifadeleri kullanmamaları konusunda uyarıldıkları da yer aldı.

Örgüt yöneticilerine 51 yıla, diğer sanıklara 45 yıla kadar hapis cezası talebi

İddianamede, aralarında Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı’nın da bulunduğu 35 örgüt yöneticisi hakkında 51 yıl 9 aya kadar, diğer 215 sanık hakkında ise 45 yıla kadar hapis cezası istendi.

Davanın bir sonraki duruşması 23 Ekim 2025’te Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.