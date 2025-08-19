Yenişehir ilçesindeki hayatını Ezgi Nur Yıldız ile birleştiren Berhan Uysal, düğün öncesi arkadaşlarının işkence gibi eğlencesine maruz kaldı. Arkadaşları, Uysal'ı kiraladığı vincin ucunda metrelerce yükseğe çıkarırken, kendileri de çalan müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Damat da oyuna havada asılı vaziyette eşlik etti. Eğlence bununla da sınırlı kalmadı. Vinçle aşağıya indirilen Berhan Uysal, bu kez leğene hazırlanan sabunlu suya batırılan araba yıkama fırçasıyla, kıyafetleri üzerindeyken yıkandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken; damat Uysal, "Ömür boyu unutamayacağımız bir an bizlere kaldı. Arkadaşlarıma ve düğüne katılanlara teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)
Bursa’da damadı vinçle havaya kaldırıp, çiftetelli oynattılar
Bursa’da düğün öncesi damat Berhan Uysal, arkadaşlarının “işkence gibi” eğlencesine maruz kaldı. Vinçle metrelerce yükseğe bağlanıp havaya kaldırılan Uysal, aşağıda çiftetelli oynayan arkadaşlarını izlemek zorunda kaldı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
VakıfBank'tan Promosyon Şoku: Müşteriler İsyan Etti!
Ersan Gülmez'e adli kontrol şartı kararı
Memurlar Ankara'da Seslerini Duyurmaya Çalışıyor!
Ünlü Kuyumcu Ersan Diamond Gözaltına Alındı!
Ersan Diamond’ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda neler olacak?