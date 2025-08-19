Şirketin Dünya Fotoğrafçılık Günü kapsamında yaptığı açıklamaya göre, bireylerin günlük yaşamlarını kayıt altına almasının yanı sıra kişisel hikayelerin görsel hafızaya dönüşmesini sağlıyor.

HONOR, bu anlayışla geliştirdiği akıllı telefon kameralarında sahne tanıma, otomatik iyileştirme ve portre odaklı algoritmalar gibi yapay zeka destekli özelliklerle bu deneyimi geniş kitlelere ulaştırıyor. Yapay zeka destekli modlar ve profesyonel çekim seçenekleri sayesinde kullanıcılar, farklı ışık koşullarında dahi yüksek netlikte fotoğraflar elde edebiliyor.

HONOR 400 Pro modeli, 200 megapiksel çözünürlüklü ana kamerası, optik ve elektronik görüntü sabitleme sistemleri ile gece çekimlerinde dahi net görüntüler sunuyor. Portre modunda yer alan 'Harcourt' stili efektler, ayarlanabilir arka plan bulanıklığı ve yapay zekâ destekli düzenleme araçları sayesinde her yüz doğal ve etkileyici şekilde öne çıkarılıyor.

Modelde ayrıca 50 megapiksel telefoto ve ultra geniş açı lensler yer alıyor. HONOR 200 Pro ise profesyonel portre algoritmaları, doğal ten tonu işleme ve renk doğruluğu konusundaki yetenekleriyle öne çıkıyor. Her iki model de farklı ışık koşullarında yüksek performans sağlıyor.

- Magic serisinde yapay zeka destekli çekim

HONOR'un premium segmentteki Magic serileri de kamera deneyimini ileriye taşıyor. HONOR Magic 7 Serisi, yapay zeka destekli gelişmiş görüntü işleme teknolojisiyle her karede iyi sonucu alma imkanı tanıyor. Gelişmiş yapay zeka algoritmaları, sahne ve nesne tanıma, otomatik iyileştirme ve dinamik ışık dengesi gibi özelliklerle çekim deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Özellikle düşük ışıkta üstün performans sergileyen yapay zeka destekli sistem, detayları kaybetmeden net fotoğraflar çekme olanağı tanıyor. Büyük çerçeveli 108 megapiksel ana kamerasıyla hareket halindeyken bile ekstra net fotoğraflar çekme fırsatı sunuyor.

Katlanabilir tasarımıyla dikkati çeken HONOR Magic V3 ise daha çok form faktörü ve ekran deneyimiyle öne çıkarken, çoklu lens sistemiyle fotoğraf ve video çekimlerinde esneklik sunuyor.

HONOR, kullanıcı odaklı tasarım ve güçlü yazılım entegrasyonuyla fotoğraf çekmeyi yalnızca teknik bir işlem olmaktan çıkararak, duyguları, anıları ve hikayeleri geleceğe taşıyan bir deneyime dönüştürüyor.