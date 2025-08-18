Kaspersky’nin Toluna işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye’de seyahat eden her 10 kişiden 4’ünün seyahat planlamasında yapay zekadan yararlandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, yapay zeka internet kullanımının ayrılmaz bir parçası haline gelerek bilgi arama ve doğrulama yöntemlerini dönüştürüyor.

Toplam 15 ülkede gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye’den katılanların yüzde 70’i yapay zekayı en az bir kez kullanırken, katılımcıların yüzde 83’ü yapay zekanın en yaygın kullanım alanının araştırma olduğunu belirtti. Yapay zeka iş alanında yüzde 46, eğitimde yüzde 39, eğlencede yüzde 49 ve teknolojiyi denemede yüzde 60 oranında kullanılıyor.

Seyahat planlamada yapay zekanın rolü

Seyahat planlamada yapay zeka kullanım oranı yüzde 40 olurken, bu alanda yapay zekayı kullananların yüzde 95’i deneyimden memnun kaldı. Katılımcıların yüzde 73’ü uygun geziler, popüler turistik rotalar ve hediyelik eşya dükkanlarını belirlemek için yapay zekaya güveniyor. Konaklama seçimi için yapay zekayı kullananların oranı yüzde 68, restoran listesi hazırlamak ve bilet aramak için ise yüzde 66 olarak belirlendi.

Özellikle çocuklu aileler, seyahat hazırlıklarında yapay zekayı çocuksuz katılımcılara göre daha aktif kullanıyor. Katılımcıların yüzde 58’i otel ve bilet rezervasyonu, yüzde 50’si restoran rezervasyonu için yapay zekadan yararlanıyor. Vize ve göçle ilgili sorunlarda ise katılımcıların yüzde 47’si yapay zekanın yardımına başvuruyor.

Yapay zekanın günlük yaşamda rolü değişiyor

Kaspersky Yapay Zeka Teknoloji Araştırma Merkezi Grup Müdürü Vladislav Tushkanov, araştırmanın yapay zekanın günlük sorunları çözmedeki rolünün değiştiğini gösterdiğini belirtti. Tushkanov, “Yapay zeka giderek olgunlaşıyor ve daha iyi araştırma ve yaratıcı fikirler üretme vaadini hızla yerine getiriyor. En uygun seçenekler arasında önemli bir karar verme aracı haline geliyor. Ancak nihayetinde kararın bize ait olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Araştırma, Türkiye’de seyahat edenlerin planlama sürecinde yapay zekaya olan ilgisinin artmaya devam ettiğini ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin kullanıcılar tarafından giderek daha fazla tercih edildiğini ortaya koyuyor.