Tavşanlı ilçesi Şapçı köyünde müstakil bir evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık, Tavşanlı Belediyesi, Tunçbilek Belediyesi ve özel bir işletmeye ait itfaiye araçları ile Orman İşletmesi’ne ait arazözler ve iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, 2 ev, 2 samanlık, bir müştemilat ve bir odunlukta zarar oluştu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında alkollü olduğu ileri sürülen ve evini benzin dökerek ateşe verdiği ve bitişikteki amcasının evinin de yanmasına neden olduğu öne sürülen R.K. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)