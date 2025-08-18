8. dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren hükümetin zam teklifi açıklandı.

Buna göre;

2026 yılı ilk altı ay: yüzde 11 artış

2026 yılı ikinci altı ay: yüzde 7 artış ANADOLU ÇINARLARI PARTİSİNDE İLK BULUŞMA İçeriği Görüntüle

2027 yılı ilk altı ay: yüzde 4 artış

2027 yılı ikinci altı ay: yüzde 4 artış

Ayrıca, 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artışı teklifi de tekrarlandı.

Memur ne istedi, hükümet ne teklif sundu?

Hükümet, ilk teklifinde 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 + yüzde 4 zam öngörmüştü. Memur-Sen ise 2026 için kümülatif yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam talep ediyor.