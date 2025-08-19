Türkiye genelinde yapılan araştırmalar sonucu, sosyoekonomik seviyesi en düşük iller belirlendi. Bu iller, ekonomik gelişmişlik, eğitim durumu, sağlık hizmetlerine erişim gibi kriterler göz önünde bulundurularak sıralandı.

Araştırmaya göre, sosyoekonomik seviyenin en düşük olduğu iller şu şekilde sıralandı:

Sinop Yozgat Şanlıurfa Gümüşhane Ağrı Kastamonu Çorum

Bu illerde gelir düzeyinin düşük olması, işsizlik oranlarının yüksekliği, eğitim olanaklarının kısıtlılığı ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar öne çıkan sorunlar arasında yer alıyor. Özellikle Şanlıurfa ve Ağrı gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde sosyoekonomik gelişmişlik açısından ciddi gerilikler olduğu belirtilirken, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden de Sinop, Gümüşhane, Kastamonu ve Çorum gibi illerin de destek beklediği vurgulanıyor.

Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, bu illerde yaşam kalitesinin artırılması için daha fazla yatırım yapılması gerektiğini ifade ediyor. Sosyoekonomik gelişmişlikteki bu dengesizliğin önüne geçmek için tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi önem taşıyor.