Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 344 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 895 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 131 bin 686 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 113 bin 940 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 2 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 273 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.