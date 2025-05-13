Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırmak amacıyla önemli bir adım attı. İki bakanlık arasında "Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından imzalanan protokol; sağlık hizmetlerinde koordinasyonun sağlanması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve Türkiye’nin uluslararası pazarda daha görünür hale gelmesini hedefliyor.

Türkiye sağlık turizmi markasını büyütüyor

Törende konuşan Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık” modeliyle “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programını hayata geçirdiklerini vurguladı. Türkiye’nin sağlık turizminde bir dünya markası haline geldiğini belirten Memişoğlu, “Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile 'HealthTürkiye' markası altında sürdürülecek sağlık turizmi faaliyetleriyle gelir seviyemizi daha ileri taşıyacağız” dedi.

Bakan Memişoğlu, imzalanan protokolün, uluslararası sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında sunulan hizmetlerin yanı sıra tanıtım faaliyetlerinin de güçlendirilmesini sağlayacağını ifade etti.

1,5 milyon sağlık turisti, 3 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı, uzman sağlık personeli ve modern tesisleriyle dünyanın önde gelen sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Türkiye’nin 2023 yılında sağlık turizmi kapsamında 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladığını ve bu alandan 3 milyar doları aşkın gelir elde edildiğini söyledi.

Bakan Ersoy, “Bu rakamlar sadece bugünkü başarıyı değil, gelecekteki potansiyelimizi de ortaya koyuyor” diye konuştu.

Kayıt dışılığa karşı ortak sistem kurulacak

İmzalanan protokolün hedeflerinden birinin de kayıt dışılığı önlemek olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, sağlık turizmi sektöründe hizmet veren tüm kuruluşların kayıt altına alınması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve sektörün disipline edilmesi yönünde adımlar atıldığını ifade etti.

Protokol çerçevesinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ortak tanıtım faaliyetleri yürütecek. Ayrıca sağlık kuruluşları için kayıt ve bilgilendirme sistemleri kurulacak, sağlık tesisleri TÜSKA aracılığıyla sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerine dahil edilecek.

Turistin sağlığı güvence altına alınacak

Turizmin yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, ürün çeşitliliğinin önemli olduğunu belirterek sağlık turizmini bu çeşitliliğin en değerli alanı olarak tanımladı. Protokolün turistin sağlığını güvence altına almayı da hedeflediğini belirten Ersoy, “Gelen turistin konforunun artırılması, memnuniyet düzeyini yükseltecek ve Türkiye'yi tekrar tercih etmelerinde etkili olacak” dedi.

Ersoy ayrıca, özel sektörün bu sürece daha aktif şekilde dahil edilmesiyle sağlıkta Türkiye'nin uluslararası alanda çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi.