Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullanıldığı” iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma sürecinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan İmamoğlu İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

2016 yılından bu yana İmamoğlu İnşaat’ta genel müdür olarak görev yaptığını belirten Yılmaz, şirketin sahiplerinin Ekrem ve Hasan İmamoğlu olduğunu söyledi. Ayrıca, İmamoğlu’na ait olan ve gayrimenkul kiralama faaliyetleri yürüten SSB Gayrimenkul A.Ş.’de de yöneticilik yaptığını ifade etti.

CHP Kurultayı ve finansal destek iddiaları hakkında konuşan Yılmaz, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalıştığına ya da finansal destek sağladığına dair herhangi bir bilgisinin olmadığını belirtti. Kendisinin CHP üyesi veya delegesi olmadığını ve kurultaya da katılmadığını dile getirdi.

Yılmaz, “Partinin herhangi bir çalışmasına katılmadım. Kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlük yapılması iddialarına ilişkin olarak hiçbir bilgim ve görgüm yoktur.” dedi.

Bazı tanıkların, kurultay öncesi delegelere market kartı ve nakit para verdiğine dair iddialarına da yanıt veren Yılmaz, tüm suçlamaları reddetti. Şu sözlerle kendini savundu:

“Tanık beyanlarında belirtilen hususların tamamı iftira mahiyetindedir, doğru değildir. Ben kesinlikle böyle bir organizasyon içerisinde bulunmadım. Benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleriyle organik herhangi bir ilişkim yoktur. Bu sebeple iddia edilen konularda herhangi bir bilgim yoktur. Dağıtıldığı iddia edilen market kartları hakkında da hiçbir bilgim yoktur. İmamoğlu'nun benden siyasi faaliyetlerine destek olmam amacıyla herhangi bir talebi olmamıştır. Hakkımda isnat edilen suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum.”

Tuncay Yılmaz, hakkındaki iddialarla ilgili "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilmesini talep etti.

İfade Süreçleri Sürüyor

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 36 kişinin tanık olarak, 78 kişinin ise şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu bazı isimlerin ifade işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, tanık beyanlarında adı geçen 9 milletvekili hakkında yeterli delil elde edilmesi durumunda, “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından fezleke hazırlanacağı öğrenildi.