Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Mayıs Salı günü Now TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Mayıs Salı günü saat 09:00’da Now TV ekranlarında yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk olacak. Programda, Türkiye’nin güncel siyasal gündemi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapacak olan Özel, ülke gündemindeki önemli gelişmeleri, partisinin politikalarını değerlendirecek.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’nin duyurusuna göre, Özgür Özel, sabah saat 09.00’da başlayacak canlı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek.

Program, Now TV’den canlı olarak izlenebilecek.