Soruşturmaya konu olan ifadeler, Özdil’in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” şeklindeki paylaşımı oldu.Başsavcılık, bu açıklamaların Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

TCK 301. madde, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama” fiilini suç olarak tanımlıyor. Soruşturmanın bu madde çerçevesinde yürütüldüğü öğrenildi.

Özdil cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu.