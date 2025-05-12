Ergun, bu sürecin bir çözüm değil, Türkiye’nin birliğini hedef alan bir senaryo olduğunu belirtti. “Bu bir fesih değil, kelime cambazlığıdır” diyen Ergun, açıklamanın devletin egemenliğine ve toplumsal barışa yönelik ciddi bir tehdit içerdiğini savundu.

Ergun, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu bildirinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine açık bir meydan okuma olduğunu ifade etti. “Devlet bu bildiriyi yok hükmünde saymalıydı” diyen İYİ Partili vekil, sürecin kamuoyunda tartışmaya açılmasını bile "siyasi birliğe zarar verecek bir zafiyet" olarak nitelendirdi.

“Toplumu Kutuplaştıracak Bir Senaryo”

Açıklamasında terör örgütünün geçmişte Türk ve Kürt ayrımı gözetmeden cinayetler işlediğini hatırlatan Ergun, Öcalan’ın serbest bırakılması gibi bir ihtimalin “toplumu infiale sürükleyeceğini” vurguladı. Bu tür adımların, toplumsal fay hatlarını hareketlendirme riski taşıdığını söyleyen Ergun, "Milletimiz bu tiyatroyu çözüm değil, tuzak olarak görüyor" ifadesini kullandı.

“Dış Politika Zayıflar, Tehditler Artar”

Metin Ergun, PKK’nın fesih açıklamasının yalnızca iç politika değil, dış politika açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. ABD ve bazı Batılı ülkelerin YPG’ye verdiği desteğe işaret eden Ergun, sürecin Türkiye'nin Suriye ve Irak’taki güvenlik operasyonlarının meşruiyetini tartışmalı hâle getireceğini belirtti. “Bu açıklamanın ardında kirli bir pazarlık olduğu çok açık” diyen Ergun, Türkiye'nin bölgesel etkisinin zayıflatılmak istendiğini öne sürdü.

“Devlet Kararlı Olmalı”

Ergun, açıklamasının sonunda Türkiye’nin bu sürece karşı net ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. “PKK’ya teslim ol çağrısı yapılmalı, örgütün tüm yapılanmaları kalıcı şekilde tasfiye edilmelidir. Devlet, milletten aldığı güçle vatanın bütünlüğünü korumalıdır” dedi.

Cumhur İttifakı’nın sürece yaklaşımını da eleştiren Ergun, "Süreci bu şekilde yürütmeye devam etmek, Türkiye'yi kaosa sürükleyecek bir fitilin ateşlenmesi olur" uyarısında bulundu.