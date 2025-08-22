Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun, kamu emekçilerinin maaş zamlarına yönelik adaletsizliği protesto etmek ve taleplerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletmek amacıyla düzenleyeceği yürüyüş öncesinde, konfederasyonun genel merkezi polis ablukasına alındı.
Ankara’daki genel merkezin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, konfederasyon yetkilileri bu müdahalenin anayasal hakların ihlali olduğunu belirtti. Yapılmak istenen yürüyüş, memurların son dönemdeki düşük zam oranlarına karşı seslerini duyurmak amacıyla planlanmıştı.
Sendika yetkilileri, polis ablukasına rağmen kararlılıklarını koruduklarını ve emek mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
Muhabir: Melisa Sapaz