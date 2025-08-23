NEW YORK (AA) - CBO, tarifelerin ABD bütçesi ve ekonomisine etkilerine ilişkin analizini güncelledi.

Analizde, ABD'de ithal edilen mallar için yürürlükte olan gümrük vergisi oranının 19 Ağustos itibarıyla, 2024 ticaret akışlarına göre yaklaşık 18 puan arttığının tahmin edildiği kaydedildi.

Yüksek gümrük vergileri devam ederse, 6 Ocak-19 Ağustos arasında uygulanan gümrük vergisi artışlarının, 2025-2035 döneminde birincil açıkları 3,3 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını da 0,7 trilyon dolar azaltacağı belirtilen analizde, sonuç olarak, gümrük vergilerindeki değişikliklerin toplam açığı 4 trilyon dolar düşüreceği bildirildi.

Analizde, son dönemde tarifelerde yapılan değişiklikler nedeniyle, bu tahminlerin haziran ayı başında öngörülen tutarlardan daha yüksek olduğuna işaret edildi.

CBO, haziran ayında yayımladığı analizde, tarifelerin birincil açıkları 2,5 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını 0,5 trilyon dolar azaltacağını öngörmüştü.

Tarifelerdeki değişikliklerin ekonominin büyüklüğünü nasıl etkileyeceği de hesaba katıldığında, gümrük vergilerindeki değişikliklerin toplam federal açığı 2,8 trilyon dolar azaltacağı tahmin edilmişti.

ABD Başkanı Trump, ithal mobilyalara yönelik tarife soruşturması yürütüldüğünü duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, ABD'ye giren mobilyalarla ilgili büyük bir tarife soruşturması yürütüldüğünü duyuran Trump, '50 gün içinde bu soruşturma tamamlanacak ve diğer ülkelerden ABD'ye gelen mobilyalar henüz belirlenmemiş bir oranda gümrük vergisine tabi tutulacak.' ifadesini kullandı.

Trump, bunun mobilya sektörünü North Carolina, South Carolina, Michigan ve ABD'nin tüm eyaletlerine 'geri getireceğini' kaydetti.

Muhabir: Sevgi Ceren Gökkoyun