Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında çıkan orman yangını, gece boyunca karadan sürdürülen yoğun müdahalenin ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) yapılan açıklamada, ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyor.”

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soğutma çalışmalarının yangının tamamen söndürülmesinin ardından başlayacağı bildirildi.