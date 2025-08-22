Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tiyatro yetenek sınavına giren trans öğrenci Mina, sınav sırasında ve okul kantininde öğretim görevlilerinin transfobik tavırlarına maruz kaldığını anlattı.

“Mina: Sınavım iptal edilir denildi, kendimi yansıtamadım”

Mina, "Henüz kimliğim değişmediği için bana Mina diye hitap edilmesini rica ettim lakin oradaki hoca Mina diye hitap edilirse sınavımın da iptal edileceğini söyledi. Moral, motivasyon ve enerjim ciddi manada düştü, kendimi sınavda yansıtamadım" dedi.

Sınav sonrası kantinde de benzer tavırlarla karşılaştığını dile getiren Mina, yetenek sınavlarına gittiği hiçbir okulda böyle bir durum yaşamadığını vurguladı: “Şu ana kadar girdiğim 5 okulda, devlet okulları da dahil, bu tür bir yaklaşım olmamıştı. Hacettepe’de yaşadıklarım beni çok üzdü” dedi.