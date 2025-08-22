Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, geçtiğimiz günlerde Devlet Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında çıkan yangından etkilenen aileyi ziyaret etti. İncelemelerde Başkan Yardımcısı Keyvan’a Afet İşleri Müdürü Fatih Albayrak da eşlik etti.

Yangınzede aileyle bir araya gelen Keyvan, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de belediye olarak atılabilecek adımlar üzerine görüştü. Ailenin yaşadıklarını dinleyen Keyvan, dayanışma ve destek sürecini güçlendireceklerini ifade etti. Ayrıca Etimesgut genelinde afetlere karşı daha bilinçli ve sistemli bir hazırlık süreci yürüttüklerini vurguladı.

Başkan Yardımcısı Keyvan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İlçemizde meydana gelen bu talihsiz olayın ardından ailemizi ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerimizi sunduk hem de belediye olarak yapmamız gerekenleri değerlendirdik. Yangında can kaybının yaşanmaması hepimiz için en büyük tesellidir. Ancak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması da bizim önceliğimizdir. Etimesgut’ta yangın, sel ve benzeri afetlerden en az zararla çıkabilmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ailemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tüm hemşehrilerimizi afetlere karşı bilinçli ve tedbirli olmaya davet ediyorum.”