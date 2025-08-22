Yaşam savunucuları, İstanbul Valiliği’nin geçtiğimiz gün yayınladığı, okulların açılmasına kısa süre kaldığı gerekçesiyle sahipsiz hayvanların acilen toplatılmasına ilişkin genelgesini Valilik önünde protesto etti.

Valilik önünde yapılan basın açıklamasında “Sokaklar, katiller, tecavüzcüler özgürce dolaştığı için güvensiz; köpekler özgür bir şekilde yüzyıllardır olduğu gibi bizimle yaşadığı için değil. Her gün kadınlar erkekler tarafından öldürüldüğü, şiddete, tacize, tecavüze maruz kaldığı için güvensiz. Sokakların güvensiz olmasının nedeni köpekler değil; iktidarın şiddeti sıradanlaştıran, meşrulaştıran, cezasızlıkla ödüllendiren, resmen destekleyen politikaları ve uygulamalarıdır" denildi.