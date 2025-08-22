Özgür Özel, partisinin Sivas’ta düzenlediği mitingde konuşmasına bir şiirle başladı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Özel, “Alevisi, Sünnisi, Kürdü kin gütmez; ayrım yapmayan kullar Sivas’ta” dizelerini okuyarak vatandaşlara seslendi.

Özel, birlik ve kardeşlik vurgusu yaptığı şiirinde şu dizelere yer verdi:

“Bir kimse kimseye kötülük etmez

İlim hakikattir yollar Sivas’ta

Alevisi Sünnisi Kürdü kin gütmez

Ayrım yapmayan kullar Sivas’ta”

Özel’in okuduğu şiir, meydanda toplanan vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.