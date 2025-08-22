Mahkeme sürecine rağmen bu yıl üçüncü kez engellenen Zeytinli Rock Festivali, son kararla tamamen iptal edildi.

21–24 Ağustos tarihlerinde İstanbul Kilyos’ta yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali, Sarıyer Kaymakamlığı’nın itirazı üzerine mahkeme kararıyla iptal edildi. Daha önce farklı gerekçelerle iki kez engellenen festival, bu yıl üçüncü kez iptal edilmiş oldu. Organizatörler, bilet alanların ücretlerini satın aldıkları kanallar üzerinden iade edebileceklerini duyurdu.

Muhabir: Zehra Önen 4