Ankara’da sıcak hava etkisini artırırken, Kuğulu Park sakinleri serinlemek için suya yöneldi.
Başkent Ankara’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor. Çankaya’da bulunan Kuğulu Park’ta sıcak havadan bunalanlar, gölet çevresinde vakit geçirerek ve ayaklarını suya sokarak serinlemeye çalıştı. Özellikle çocukların suyla oynadığı, ailelerin gölgelerde oturmayı tercih ettiği parkta yoğunluk dikkat çekti.
Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artarak devam edeceği uyarısında bulundu.
Muhabir: Zehra Önen 4