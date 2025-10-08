Olay, saat 22.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi’nde meydana geldi. Elinde jiletle kendine zarar veren Özgür Şahin, taşkınlık yaparak çevresindekileri de rahatsız etti. Şahin ile 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabanca ile vurulan Özgür Şahin, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Şahin, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahin, burada yapılan müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheli 3 kişiyi yakaladı. Olay yerindeki bir araç da incelenmek üzere etrafı şerit ile çevrildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, polis, araçta ve cadde üzerinde çalışma başlattı. (DHA)