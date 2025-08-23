Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Etlik Caddesi’nde, iddialara göre bir düğün sonrası atılan havai fişekler boş bir arazide yangına yol açtı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, havai fişeklerin düşmesiyle birlikte kuru otların bulunduğu arazide alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yaz aylarında dikkat!

Mahalle sakinleri, özellikle yaz aylarında artan bu tür dikkatsizliklerin daha büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekerek yetkilileri ve vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf; Ankara Son dakika