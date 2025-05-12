İki hafta önce Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Fadıl Karakan(40) ile aile bireyleri arasında çıkan kavga sırasında Karakan'ın kulak memesi ısırılarak koparıldı.

Olayın ardından kopan kulak memesiyle birlikte Nizip Devlet Hastanesi'ne giden Karakan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Acil ameliyata alınan Karakan'ın kopan kulak memesi, 'süper mikrocerrahi' yöntemiyle yerine dikildi.

"Şehir Hastanesi olarak ileri teknolojiye de sahibiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Doğan, "Zorlu bir operasyondu. Deneyimli plastik cerrahi ekiplerimiz sayesinde ve diğer deneyimli hekim ve sağlıkçılarımız sayesinde hastamız yeniden kulak memesine kavuştu. Ameliyat sırasında kulak yapısına uygun şekilde kulak memesi yerine dikildi. İşlevsel duruma da getirildi. Şehir Hastanesi olarak ileri teknolojiye de sahibiz" diyerek Şehir Hastanesi olarak önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

"Süper mikrocerrahi yöntemiyle vücuttaki en ince damarları onardık"

Operasyonu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tokgönül, "Bu teknik olarak oldukça zorlu bir cerrahi müdahaledir. Yüksek beceri, hızlı karar alma ve ekip çalışması gerektirir. Hastamızın durumu şu anda gayet iyi. Estetik açıdan da tatmin edici bir sonuç elde ettik. Bu yalnızca başarılı bir ameliyat değil aynı zamanda hastanemizin cerrahi kapasitesini ve ekip uyumunu da ortaya koyan önemli bir örnektir. 'Süper mikrocerrahi' yöntemiyle vücuttaki en ince damarları onardık" diyerek elde edilen başarının önemine dikkat çekti.

"Kulağım eskisi gibi oldu"

Yaşadığı üzücü tecrübe sonrasında yaşananları dile getiren Fadıl Karakan, olayın ardından hızlı davranıp hemen hastaneye ulaştığını ve hekimi tarafından uygulanan yöntem ile yeniden kulağına kavuştuğunu söyledi. "Hastanede 7 gün kaldım. Şu an hiçbir sorunum yok. Kulağım eskisi gibi oldu. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" diyen Karakan, tedavi sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.