Yangın, saat 00.30 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını fark eden otel çalışanları, içeride olan turistleri kısa sürede tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası otelde duman tahliyesi yapıldı, turistler söndürme çalışmalarını izledi. Olayda yaralanan olmadı, otelin mutfak kısmında hasar meydana geldi.