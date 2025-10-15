Saran, seçim sürecinin zorluğuna dikkat çekerek, göreve gelir gelmez ekonomik sorumlulukları üstlendiklerini söyledi:

“Maaşlar ödenemez deniyordu. Bugüne kadar 39.8 milyon Euro ödeme yaptık. Oyuncular seçim gününü, federasyon kararlarını takip eder durumdaydı. Hoca gönderseydim, takımla bağ kopacaktı. Doğru olan, Tedesco’nun arkasında durmaktı.”

“İç Yapıdaki Sorunlar En Büyük Mücadelemiz”

Fenerbahçe camiası içinde yapılan manipülatif haberlerin zarar verdiğini belirten Saran, mücadelelerinin dışarıdan çok kulüp içindeki yapı ile olduğunu belirtti:

“Yalan haber yapanlarla mücadele edeceğim. Görev sürem boyunca bu kişileri ifşa edeceğim. Şeffaflık ilkemizden taviz vermeyeceğiz.”

“3 Temel Sorun: İletişim, Karar Mekanizması, Futbol Aklı”

Sadettin Saran, başkan adayı olmadan önce kulüpte 3 temel sorun tespit ettiğini söyledi:

“İletişim eksikliği, karar mekanizmasındaki zayıflık ve futbol aklının eksikliği bizi aday olmaya itti. Bunları düzeltmek için buradayız.”

"1.5 Yıl İçinde Şampiyonluk Sözü Verdik"

Başkanlık döneminin hedefleri arasında en dikkat çekenlerden biri 1.5 yıl içinde şampiyonluk hedefi oldu:

“Popülizm kolay, ama iş ahlakını bozar. Doğru olanı yapacağız. Tedesco’ya verilen vaatler tutulmamış, biz bu sözü yerine getireceğiz. En büyük güç haklı olmaktır.”

Ocak Ayı Transfer Çalışmaları Başladı

Transfer gündemine de değinen Saran, Ocak 2026 transfer dönemi için ciddi hazırlık yaptıklarını duyurdu:

“Hoca ile birlikte çalışmalara başladık. Ocak zor bir dönem ama eksikleri görüyoruz. Dünya Kupası var, buna göre plan yapıyoruz.”

Kadıköy Ruhu, Takım Ruhu ve Psikolojik Destek

Takım içi moral ve motivasyonu artırmak için psikolog desteği alındığını belirten Saran:

“Takım ruhunu ayağa kaldırmak istiyoruz. Samandıra’da aile ortamı oluşturuyoruz. Kimse kimsenin adamı değil, herkes Fenerbahçe’nin adamı.”

Mert Hakan ve Devin Özek Vurgusu

“Mert Hakan Yandaş daha olgun ve lider bir kimlikle karşımıza çıkacak. Devin Özek’e de yanlış yapıldığını düşünüyorum. Takım içi adalet duygusunu önemsiyoruz.”

Bankalar Birliği ve Sponsorluk Açıklamaları

“Bankalar Birliği’nden çıkış sürecini hızlandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Sponsorluk konusunda profesyonel destek alıyoruz. Kulübü daha iyi bir mali tabloyla bırakmak istiyoruz.”

Genel Kurul ve Yetki Konusu

“Genel kurul çok önemli. Daha önce kapsamı iyi anlatılmamıştı. İki eski başkana da mektup yazdım. Artık ne istediğimizi net biçimde anlatacağız. Yetki alırsak gereken adımları hızla atacağız.”