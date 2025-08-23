Yangın, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Başköy köyünde çıktı. Köyde henüz belirlenemeyen sebeple bir evde çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer 2 eve sıçradı. Alevler metrelerce yükseğe ulaştı, ihbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak, söndürüldü. Alevler arasında kalan 3 evde de büyük çapma hasar oluştu.

Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi üzere çalışma başlattı.