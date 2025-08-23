Olay, saat 02.00 sıralarında İnegöl OSB Havaalanı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Salih Ü.’nün üzerine makinedeki asidik asit sıçradı. Kolları ve başında yanıklar oluşan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanık olduğu belirtilen işçi, ilk tedavinin ardından hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: DemirörenHaber Ajansı