Guns N' Roses’tan Robbie Williams’a, Sami Yusuf’tan Morrissey’e kadar birçok dünya starı, 2025 yazında Türkiye'de konser verecek.

2025 yazı boyunca müzikseverler Türkiye’de adeta yıldızlar geçidine tanıklık edecek. Polonyalı gitar virtüözü Marcin Patrzałek’ten İtalyan tenor Alessandro Safina’ya, Latin müziğin güçlü sesi Yasmin Levy’den Viking ruhunu sahneye taşıyan Wardruna’ya kadar birçok sanatçı Türkiye'de sahne alacak.

Marcin Patrzałek Türkiye Turnesine Çıkıyor

Gitarıyla klasik, pop ve rock müziği ustalıkla harmanlayan genç yetenek Marcin Patrzałek, Türkiye'deki ilk turnesine çıkıyor. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek turnede sanatçı;

14 Mayıs’ta Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde,

15 Mayıs’ta İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde,

16 Mayıs’ta ise İstanbul Zorlu PSM’de sahne alacak.

Yasmin Levy İstanbul’da Latin ve Flamenko Rüzgarı Estirecek

Latin ve Sefarad müziğini flamenko ve Orta Doğu ezgileriyle birleştiren Yasmin Levy, 17 Mayıs’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde dinleyicisiyle buluşacak. Levy, daha önce New York Carnegie Hall, Londra Barbican Center gibi prestijli salonlarda verdiği konserlerle dünya çapında tanındı.

Gürcü Dans Gösterisi 'İme Georgian Eagles' İlk Kez Türkiye'de

Gürcistan’ın en iyi dansçı ve müzisyenlerinden oluşan İme Georgian Eagles dans gösterisi, Türkiye’de ilk kez sahne alacak. Gösteri takvimi şöyle:

18 Mayıs: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

23 Mayıs: Ankara MEB Şura Salonu

24 Mayıs: İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi

25 Mayıs: İstanbul Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Kings Of Convenience İstanbul’a Geliyor

Norveçli akustik indie pop grubu Kings Of Convenience, 28 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşacak. Epifoni ve URU iş birliğiyle gerçekleşecek konserde, Sena Şener de sahne alacak.

Glass Beams 29 Mayıs’ta İstanbul’da

Hint kökenli melodileri modern psychedelic tınılarla buluşturan Avustralyalı grup Glass Beams, 29 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Grup; “Taurus”, “Kong” ve “Rattlesnake” gibi parçalarıyla tanınıyor.

Guns N' Roses 32 Yıl Sonra Yeniden İstanbul'da

Efsane rock grubu Guns N' Roses, 2 Haziran’da İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne alacak. BKM organizasyonuyla gerçekleşecek konser, grubun Türkiye’ye 32 yıl aradan sonraki ilk gelişi olacak. Konser öncesi Rival Sons sahne alacak.

Morrissey ve Konstantinos Argiros Harbiye’de Sahne Alacak

The Smiths’in unutulmaz solisti Morrissey, 12 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Onun öncesinde 9 Temmuz’da ise Yunan sanatçı Konstantinos Argiros aynı sahnede Türkiye’deki ilk konserini verecek.

Martin Garrix ve Roisin Murphy İstanbul'da

Dünyaca ünlü DJ Martin Garrix, 12 Temmuz’da Festival Park Yenikapı’da müzikseverlerle buluşacak.

19 Temmuz’da ise özgün sahne performansıyla tanınan İrlandalı sanatçı Roisin Murphy, Harbiye Cemil Topuzlu’da sahne alacak.

Jennifer Lopez Belek’te Sahne Alacak

Amerikalı pop yıldızı Jennifer Lopez, 23 Temmuz’da Antalya Belek Turizm Merkezi’ndeki Regnum Pearl Event Area’da "Jennifer Lopez Up All Night Live In" etkinliği kapsamında konser verecek.

Wardruna ile Viking Ezgileri İstanbul’da

Nordik folk müziğin ikonik grubu Wardruna, 9 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Viking atmosferini sahneye taşıyacak. Grup; "Vikings", "Game of Thrones" ve "Assassin’s Creed: Valhalla" projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sami Yusuf’tan Dünya Prömiyeri: "Ecstasy"

Uluslararası üne sahip sanatçı Sami Yusuf, 23 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı’da yeni albümü “Ecstasy”nin dünya prömiyerini gerçekleştirecek. "İki Deniz Arasında" temasıyla sahne alacak sanatçıya 83 kişilik orkestra eşlik edecek.

Khruangbin İstanbul’da İki Gün Üst Üste Sahne Alacak

Alternatif rock, funk ve dünya müziğini harmanlayan Amerikalı grup Khruangbin, 26-27 Ağustos tarihlerinde Harbiye Açıkhava’da sahne alacak.

Alessandro Safina 5 Ekim’de İstanbul’da

İtalyan tenor Alessandro Safina, 5 Ekim’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. "Luna" ve "Incanto" gibi hitlerle tanınan sanatçı, klasik müziği pop ve rock ile harmanlayan tarzıyla dikkat çekiyor.

Robbie Williams İstanbul’da Hayranlarıyla Buluşacak

İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, 7 Ekim’de Festival Park Yenikapı’da sahne alacak. Sanatçı, Live 2025 turnesi kapsamında Türkiye’ye gelecek ve “Angels”, “Feel” ve “Let Me Entertain You” gibi hitlerini seslendirecek.