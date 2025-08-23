Elazığ’da Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 7’ncisi düzenlenen Gastronomi Festivali başladı.Valilik Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalde yarışmalar, gösteriler, sergiler, film ve belgesel gösterimleri, paneller, söyleşiler ve konserler gibi birbirinden farklı etkinlikler gelenlerle buluşuyor. Festivalin ilk gününde gelenler stantları gezerek yöresel lezzetlerin ve ürünlerin tadına baktı. Akşam saatlerinde şarkıcı Sefo, verdiği konserde sevenleriyle buluştu. Şarkılara eşlik eden kalabalık meydanda büyük coşku oluşturdu. Festival, 24 Ağustos’a kadar sürecek

Muhabir: Haber Merkezi