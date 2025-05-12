Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK’nın silah bırakma kararını “tarihi ve önemli bir adım” olarak değerlendirdi. Fidan, bu kararın kalıcı barış ve istikrar açısından büyük bir anlam taşıdığını belirterek, pratikte atılması gereken adımları da yakından takip edeceklerini söyledi.

Ankara’da üçlü dışişleri bakanları zirvesi

Türkiye, Ürdün ve Suriye dışişleri bakanları, Ankara’da düzenlenen ‘Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde Suriye’deki mevcut sorunlar, bölgesel güvenlik, ekonomik yaptırımlar ve çözüm arayışları ele alındı.

Fidan: Suriye’deki güvenlik sorunları ve yaptırımlar masada

Bakan Fidan, toplantıda Suriye’nin istikrarı, güvenliği ve geleceğini tehdit eden İsrail yayılmacılığına dikkat çekti. Fidan, YPG’nin Suriye topraklarının üçte birini işgal ettiğini, bu durumun da bölgesel güvenliği tehdit ettiğini ifade etti. DEAŞ ile mücadelenin önemini vurgulayan Fidan, Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

PKK’nın kararı barış süreci için umut verici

Bakan Fidan, PKK’nın silah bırakma kararına ilişkin, bu sürecin samimi ve kararlı şekilde yürütülmesi halinde bölge halkı için olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi. Fidan, “Bu kararın samimi bir şekilde uygulanması halinde herkes için çok hayırlı bir gelişme olacak” dedi. Fidan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin karara yönelik iradesini hatırlatarak, pratikte yapılması gereken çok sayıda adım olduğuna işaret etti.

Gazze ve Ukrayna gündemde

Fidan, Gazze’de devam eden insani dramın sona ermesi için Türkiye’nin Ürdün ile birlikte yürüttüğü çabalara değindi. Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşında barış ve ateşkes çağrılarının altını çizen Fidan, Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki kararlılığını yineledi. “Tarafları ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şeybani’den yaptırımların kaldırılması çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise ülkedeki ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti. Şeybani, "Artık eski rejim yok, bu yaptırımlar halkı cezalandırmaktan başka bir şey değil. Ülkemizde ekonomi tekerinin dönmesini ve vatandaşlarımızın onurlu bir şekilde ülkelerine dönmesini istiyoruz" dedi.