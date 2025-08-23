Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fatih Köprüsü’nde gerçekleştirilecek birleşim çalışmaları kapsamında önemli bir trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı.

Belediyeden yapılan duyuruda, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 23.00’ten itibaren başlayacak olan çalışmalar sebebiyle Fatih Köprüsü Keçiören istikameti sabah 06.00’ya kadar ulaşıma kapatılacak. Yetkililer, bu süreçte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

“Büyükşehir İş Başında” sloganıyla sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında yapılan bu düzenleme, köprüde güvenliğin artırılması ve ulaşımın daha sağlıklı hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Belediye, sürücülerin tabela ve yönlendirmelere dikkat etmelerini önemle hatırlattı.