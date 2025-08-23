Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği “Bir Yaz Akşamı Sineması ve Sokak Lezzetleri” programı, Adnan Menderes Mahallesi sakinlerini Yeşilçam’ın unutulmaz filmi “Gülen Gözler” ile buluşturdu. Münir Özkul’un canlandırdığı “Yaşar Usta” karakteri, ailesi için verdiği onurlu yaşam mücadelesiyle seyircilerin kalbine bir kez daha dokundu. Adile Naşit, Müjde Ar, Itır Esen, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi usta isimlerin performansları ise izleyicilerden tam not aldı.

Özellikle Şener Şen’in hayat verdiği “Vecihi” karakteri, neşeli ve inatçı tavırlarıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin yüzünü güldürdü. Film, aile bağlarının önemi, sevgi ve onur temalarıyla mahalle halkına duygusal ve keyifli bir gece yaşattı.

Dayanışma ve komşuluk kültürü güçleniyor

Gösterim öncesinde Keçiören Belediyesi tarafından vatandaşlara patlamış mısır ve içecek ikram edildi. Park alanında kurulan açık hava sinemasında buluşan mahalle sakinleri, sokak lezzetleri eşliğinde hem eski günleri hatırladı hem de komşularıyla hoş vakit geçirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlik, kültürel bir paylaşımın yanı sıra toplumsal dayanışmayı da pekiştirdi.

“Sevdiklerimizle birlikteyiz”

Etkinlik sonrasında düşüncelerini dile getiren Keçiörenliler, bu tür organizasyonların mahalle kültürünü canlandırdığını ve yaz akşamlarını renklendirdiğini söyledi. Vatandaşlar, belediyenin ikramlarını çok beğendiklerini belirterek, “Gidecek başka bir yerimiz yokken burada sevdiklerimizle buluşuyoruz. Sinema, sohbet, lezzet ve komşuluk aynı anda yaşanıyor. Bu güzel imkânı sağladığı için Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan’a teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.