23 Ağustos 1921’de başlayan ve 13 Eylül’e kadar süren Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yılına girildi.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde en kritik dönemeçlerden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi, 23 Ağustos 1921’de başlamış ve 22 gün 22 gece sürmüştü. Ankara’nın Polatlı ve Haymana sınırlarında gerçekleşen savaş, Mustafa Kemal Paşa’nın “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır” sözüyle tarihe geçti.

Sakarya Meydan Muharebesi, Yunan ordusunun ilerleyişini durdurarak Türk ordusuna moral ve stratejik üstünlük kazandırdı. Bu zafer, ardından gerçekleşecek Büyük Taarruz’un da önünü açtı.

Sakarya Zaferi’nin 104. yılında, şehitler ve gaziler bir kez daha minnetle anılıyor.