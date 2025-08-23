Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaz Festivali” dolu dolu etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Sincan Park’ta gerçekleşen yaz konserlerinin son konuğu, Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Uğur Karatekin oldu.

Sahne performansıyla dinleyicileri büyüleyen sanatçı, hem hareketli hem de duygusal türküleriyle Sincanlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Karatekin’in enerjisi ve yorum gücü, izleyicilerden tam not aldı.

Konser öncesinde vatandaşlara hitap eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Yaz Festivali’ne gösterilen yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Ercan, “Sincan Park’ta kurulan stantlarda yöresel lezzetler ikram ettik, ünlü sanatçılarımızı sahnemizde ağırladık. Bugün de sevilen sanatçımız Uğur Karatekin’in konseriyle bir araya geldik. Günlerdir festival coşkusunu bizlerle paylaşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

24 Ağustos’a kadar sürecek olan festival, konserlerin yanı sıra giyimden hediyelik eşyaya, yöresel tatlardan el emeği ürünlere kadar pek çok alternatifin bulunduğu stantlarıyla da ziyaretçilere keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.