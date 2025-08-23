KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki tanıtım programına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve birçok kurumdan yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs Türkü'nün önünü kesmek isteyenlere inat dijital imkanlarla kapıları arttıracağız

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan tanıtım programında birçok kamu hizmetini internet üzerinden sağlayacak KKTC E-Devlet Mobil Uygulaması'nın tanıtım filmi gösterildi.

'KKTC, izolasyon ve ambargolara teknolojik gelişmelerle meydan okuyor'

Programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye destekli altyapı yatırımlarının KKTC'nin güçlenmesine yönelik en önemli adımlar olduğunu söyledi.

Tatar, KKTC E-Devlet Mobil Uygulaması ile devlet kurum ve kuruluşlarının güçleneceğini ve işlemlerin kolaylaşacağını belirterek, Kıbrıs Türk gençliğinin teknoloji kullanımı ve yapay zeka konusunda üst düzey hedeflere ulaşacağına inandığını ifade etti.



Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

KKTC'nin Doğu Akdeniz'de ana vatan Türkiye ile bağlarını güçlendirerek varlığını sürdüreceğini vurgulayan Tatar, 'KKTC, izolasyon ve ambargolara teknolojik gelişmelerle meydan okuyor. Vurulmaya çalışılan prangaları teknoloji ile aşıyoruz. Bugünün teknolojisi, sesimizi dünyaya duyuruyor. Kıbrıs Türk'ü vardır ve teknoloji ile her türlü engelleri aşacaktır.' diye konuştu.

'Tüm yatırımımız, geleceğimiz gençlerimize yöneliktir'

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de son iki yıldır Türkiye ile KKTC arasında imzalanan mali ve iktisadi işbirliği anlaşmaları ile KKTC'deki projelere önemli finans desteğinin sağlandığını söyledi.

Üstel, sağlık, ulaştırma, tarım, turizm, eğitim ve diğer alanlarda yürütülen projelerle halkın yaşamını kolaylaştıracak uygulamaları anlatarak, istikrarsız dönemler nedeniyle yapılamayan ve yarım kalan birçok projeyi uygulamaya aldıklarını dile getirdi.

Üstel, eğitimde iki sene içinde 40 yeni okul inşa edildiğini, 40 okulda da güçlendirme çalışmalarının yapıldığını belirterek, 'Tüm yatırımımız, geleceğimiz gençlerimize yöneliktir.' ifadesini kullandı.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da Ada'daki dijital dönüşüm serüveninin Türkiye'deki ile yakın zamanda başladığını belirterek, KKTC'deki bu çalışmaların önemli aşamaya geldiğini vurguladı.

Atalay, Türkiye'deki teknolojik deneyimin KKTC'ye aktarıldığını anlatarak, KKTC e-Devlet sisteminin yeni teknolojilerle geliştirildiğini, sistem ile vatandaşların kamu hizmetlerine doğrudan ve kolayca erişiminin sağlanacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: Mehmet Kemal Firik