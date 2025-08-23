Türkiye gündeminde uzun süredir yerini koruyan Ahmet Mattia Minguzzi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Rezan Epözdemir’in tutuklanmasının ardından aile, davayı deneyimli avukat Ersan Barkın’a emanet etti. Barkın, kamuoyunda daha önce Sedat Peker’in avukatı olarak tanınıyor.

İtalyan vatandaşı Ahmet Mattia Minguzzi’nin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan davada avukat değişikliği gerçekleşti. Ailenin yeni avukatı, Sedat Peker’in de hukuk süreçlerinde görev almış olan Ersan Barkın oldu.

Bu değişikliğin dava sürecine nasıl yansıyacağı merak edilirken, Minguzzi ailesinin yeni avukatla birlikte hukuki mücadeleye daha güçlü devam edeceği ifade ediliyor. Öte yandan davanın önümüzdeki duruşmalarında yeni avukatın nasıl bir yol izleyeceği kamuoyunca dikkatle takip edilecek.