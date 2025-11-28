Proje kapsamında, salı ve cuma günleri yatsı namazına gelen çocuklar, camiye gelen balıkların bakımını üstleniyor. Çocuklar, balıklara yem veriyor, sularını değiştiriyor ve onlara düzenli bakım yapıyorlar. Ramazan ayına kadar devam etmesi planlanan projede, balıklar bakımını üstlenen çocuklara teslim edilecek. Böylece hem çocuklara sorumluluk bilinci aşılanıyor hem de camiye olan bağları güçlendiriliyor.

Çocuklar ve Ailelerinden Büyük İlgi

Projeye katılan 10 yaşındaki Abdüsamet Gazi Kuzey, haftada iki gün camiye gelerek balıkların bakımını yaptıklarını belirterek, "Balıklarımızın sularını değiştiriyoruz, onlara yem veriyoruz. Bu proje çok güzel, camiye daha fazla gelmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Abdüsamet'in babası Murat Kuzey ise, yapılan projeyle caminin çocuklar için daha cazip hale geldiğini ifade etti. "Hocamızın başlatmış olduğu bu proje sayesinde çocuklarımıza hayvan sevgisini ve sorumluluk bilincini öğretmiş oluyoruz" diyen Murat Kuzey, projeyi çok değerli bulduğunu söyledi.

İmam Hatip Mücahit Tekin'in Görüşleri

Projenin fikir babası olan İmam Hatip Mücahit Tekin, camiye gelen çocukların merhamet duygularına hitap ettiklerini ve projeyle camiye alışmalarını sağlamak istediklerini belirtti. Tekin, projenin başında 10-15 balık hedeflediklerini ancak ilginin beklenenden çok daha fazla olduğunu ve balık sayısının 50'ye çıktığını ifade etti. "50 balık demek, 50 çocuk ve 50 baba demek. Artık yatsı namazında 100 kişiye yakın cemaatle namaz kılıyoruz" diye konuşan Tekin, camiye gelen çocukların balıklarına olan ilgisinin, onları camiye daha çok çektiğini söyledi.

Çocukları Camide Buluşturan Bir Proje

Projenin amaçları arasında sadece çocuklara camiyi sevdirmek değil, aynı zamanda onları ibadete alıştırmak ve babalarla çocukları aynı safta buluşturmaktı. Tekin, "Çocuklar balıklarını çok seviyor. Haftada iki gün yemleme ve su değişimi için camiye geliyorlar. O kadar benimsediler ki, diğer vakitlerde de 'Hocam balığımıza bakalım' diyerek tekrar geliyorlar" diyerek projenin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu anlamlı proje, camiye olan ilgiyi artırmanın yanı sıra, çocukların doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı olmalarını sağlamayı da amaçlıyor. “Camide Beni Bekleyen Karnı Aç Bir Balığım Var” projesi, çocukları camiye, ibadete ve birlikte vakit geçirmeye teşvik ederken, onları sevgi, sorumluluk ve merhamet gibi değerlerle de buluşturuyor.