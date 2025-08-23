DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını sonlandırma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan, 2021 yılında KKM ilk açıklandığında yaptığı uyarıları hatırlatarak, uygulamanın başından beri yanlış olduğunu söyledi. O dönem paylaştığı görüntüleri yeniden gündeme getiren Babacan, “Kur Korumalı Mevduat ilk açıklandığı gün uyarmıştım: ‘Bu kararların kazananı servet sahipleri olur, faturasını dar gelirli vatandaşlarımız, esnafımız, çiftçimiz, memurumuz öder’ demiştim. ‘Bu proje enflasyonu patlatma, hazineyi batırma projesidir’ demiştim” ifadelerini kullandı.

Uygulama nedeniyle vatandaşın cebinden milyarlarca doların çıktığını öne süren Babacan, “Müthiş bir buluş gibi anlatılan bu uygulamadan geriye sadece ödenen faizler ve karşılıksız basılan paralar kaldı. Bu büyük ve güzel ülkenin ekonomisi ‘deneme yanılma tahtası’ oldu” diye konuştu.

Merkez Bankası geçtiğimiz gün aldığı kararla, KKM’de yeni hesap açılışı ve mevcut hesapların yenilenmesi işlemlerini sona erdirdiğini duyurmuştu.