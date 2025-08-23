Olay, 22 Nisan'da saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Aras Hirman, motosikletiyle evden aldığı arkadaşı M.E.Ş. ile gezintiye çıktı. Motosikletin arkasında oturan M.E.Ş., seyir sırasında belinden çıkardığı tabancayı denemek için havaya ateş açtı. Daha sonra iddiaya göre; kazara tekrar ateş alan tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Hirman'ın sırtına isabet etti. M.E.Ş., 12 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, arkadaşının yorgun mermiyle vurulduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan Hirman, 29 Nisan'da hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp, suçunu itiraf eden M.E.Ş. tutuklandı.

İDDİANAMEDE 15 YIL HAPSİ İSTENDİ

M.E.Ş. hakkında hazırlanan iddianame, Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık M.E.Ş.nin 'Olası kastla öldürme' ve 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması' suçlarından yaşının küçük olması da göz önünde bulundurularak 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

'ZARAR VERME KASTIM YOKTU'

İddianamedeki ifadesinde, Murat Aras ile arkadaş olduklarını ve aralarında husumetin bulunmadığını anlatan M.E.Ş., "Arkadaşlarım merak ettiği için tabancamı da yanıma aldım. Motosikletle seyir halindeyken tabanca kemerimi sıktı. Bu nedenle tabancayı çıkartmaya çalıştığım sırada ateş aldı. Murat, 'vuruldum' diye bağırdı. Bunun üzerine motosikleti durdurup, Murat'a müdahale ettikten sonra 112'yi aradım. Arkadaşıma zarar verme kastım yoktu" dedi.

3 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Ağustos’ta hakim karşısına çıkan M.E.Ş.'nin, suçun niteliğine, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, yaşı ve tutuklulukta geçen süre göz önünde bulundurularak, mahkeme heyetinin oy çokluğuyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.(DHA)