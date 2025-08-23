Yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yetersiz yağış, Türkiye'deki baraj doluluk oranlarını kritik seviyelere çekti. Tarım alanlarından büyükşehirlerin içme suyuna kadar birçok alan tehdit altında. Uzmanlar, gerekli önlemler alınmazsa su krizinin kapıda olduğunu söylüyor.

Barajlar Alarm Veriyor

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, Türkiye genelindeki barajların ortalama doluluk oranı son yılların en düşük seviyelerine indi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde içme suyu sağlayan barajlarda doluluk oranları bazı bölgelerde %30’un altına geriledi. Bu durum, hem şehir yaşamını hem de tarımı tehdit ediyor.

Susuzluk Ne Anlama Geliyor?

Su kaynaklarının tükenmesi sadece musluklardan su akmaması anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre bu senaryoda şu sonuçlarla karşılaşmamız mümkün:

Tarımsal üretim durma noktasına gelir, gıda fiyatları fırlar.

Sanayi tesisleri üretimi yavaşlatmak zorunda kalabilir.

Enerji üretiminde aksaklık yaşanabilir.

Halk sağlığı tehdit altına girer; suyla bulaşan hastalıklarda artış olur.

Sosyal huzursuzluk ve göç hareketleri tetiklenebilir.

Çözüm Ne?

Uzmanlara göre alınabilecek önlemler arasında yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı, tarımda damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve suyun fiyatlandırılmasında tasarrufu teşvik eden yöntemlerin benimsenmesi yer alıyor.