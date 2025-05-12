Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili olarak, "Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha açtık. Terör örgütü kendini fesih etme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

“Şehitlerimizin ve gazilerimizin gururlu, onurlu ve şerefli annelerine buradan bir kez daha sabrı cemil niyaz ediyorum. Hayat mücadelesinde her daim en güçlü dayanağımız, en güvenilir sığınağımız olan muhterem annelerimizin haklarını, ne yaparsak yapalım, asla ödeyemeyiz. 81 vilayetimizin tamamında güvenliğin, adaletin, özgürlüklerin ve kalkınmanın egemen olduğu bir Türkiye’yi inşa etmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Yolumuzu kesecekler, ayağımıza çelme takacaklar, hedeflerimizle aramıza girecekler diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz. Tam aksine, 23 yıldır hayalleri, hedefleri de teker teker gerçeğe dönüştüren, vizyon ve irade sahibi bir kadroyuz. Yaşanan onca acının ve sıkıntının ardından daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğin milletimizi beklediğine tüm kalbimizle inanıyoruz.”

“GÜVENLİ LİMANA MUTLAKA ULAŞACAĞIZ”

"81 vilayetimizin tamamında güvenliğin, adaletin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek için gece gündüz koşturuyoruz. Milletimizde söz verip de ulaştığımız tüm hedefler gibi, Türkiye Yüzyılı vizyonunu da ulaşacağız. 23 yıldır hedefleri teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Dünyanın bir yol ayrımında olduğu her geçen gün görülüyor. Türkiye, kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. 86 milyonun istikbali güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç asla sizi tedirgin etmesin. İş dünyası ve yatırımcılarımız kesinlikle kaygıya kapılmasın. Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun, gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız."

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

"Pakistan ve Hindistan geriliminin ateşkes ile neticelendirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça beyan ettik, tansiyonun düşmesi için yoğun çaba harcadık. Pakistanlı kardeşlerimizi, sabırlı ve sağduyulu tutumlarından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonra da kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Biz daima barışın, diplomasinin, diyaloğun yanındayız."