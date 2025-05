CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki duruşmasının devam ettiğini hatırlattı. Yücel, "Sayın İmamoğlu'nun ifade ettiği gibi, karşılaştığımız zorlukları ve umutsuzluğu hep birlikte aşacağız. Sayın İmamoğlu'nun, ülkesini ve milletini seven, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan pek çok vatandaşımızla kurduğu birliktelik ve dayanışma giderek güçleniyor. Önümüzde zorlu bir süreç olsa da, bu ülkenin aydınlığa ulaşmasını hiçbir engelleyemeyecektir" şeklinde konuştu.

CHP'li Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, Ekrem İmamoğlu’nun 54 gündür Silivri’de olduğunu anımsatarak, "Ekrem Başkanın da dediği gibi; yasakları, adaletsizliği ve 86 milyona dayatılan umutsuzluğu hep birlikte söküp atacağız. Artık AKP iktidarı şunu kabul etmelidir ki Ekrem Başkanın bu ülkeyi seven, vatanını seven, milletini seven, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarca yurttaşımızla başlattığı yol arkadaşlığı, duygudaşlığı, dayanışması ve mücadelesi dalga dalga yayılıyor ve büyüyor. Biz hep birlikte büyük bir yolculuğa çıktık. O yol çetin, o yol engebeli, engellerle ve tuzaklarla dolu. Ancak hiçbir güç bu güzel ülkeyi, o yolun sonundaki aydınlığa kavuşturmamızı engelleyemeyecek" diye konuştu.

'ÜRETİM MALİYETLERİ, ALTINDAN KALKILAMAZ HALE GELDİ'

Ardından İmamoğlu'nun lisans diplomasının üniversite veri tabanından silinmesine değinen Yücel, "Şimdi aynı üniversitenin veri tabanında Sayın İmamoğlu’nun lisans diploması yok ama aynı fakülteden almış olduğu yüksek lisans diploması var. İmamoğlu korkusunun AKP iktidarına yaptırdıklarının özeti de aslında budur. Demokrasinin d'sini bile bilmeyenler, onu bir tramvay olarak görüp istediği durakta ineceğini, demokrasinin sadece bir 'araç' olduğunu söyleyenler, bu ülkede çok büyük bir yıkıma neden oldu. Hukukun üstünlüğünü yok sayan, bütün dengeleri altüst eden, ekonomi politikaları ile halkın yoksullaşmasına neden olan, itiraz eden herkesi baskı ve sansür zihniyeti ile susturmayı hedefleyen AKP iktidarının devam ettiği her gün bu ülke için, bu halk için zarardır. Tarımda ve hayvancılıkta üretim maiyetleri, altından kalkılamaz bir hale geldi. Hiç şüphesiz bu durum sebze, meyve ve et fiyatlarına yansımaktadır. Sonuç ise üretici açısından da tüketici açısından da hüsrandır. Bu çarpık düzen, çiftçiyi tarlasından, besiciyi hayvanından, halkı ise pazara, markete gitmekten vazgeçmek zorunda bırakmıştır" açıklamasında bulundu.

'BİZİ YILDIRACAKLARINI SANIYORLAR'

Hiçbir kentin AK Parti’nin kalesi olmadığını söyleyen Yücel, "AKP’nin bu yasakçı yönetim şeklinden, kötü ekonomi politikasından yaka silkmiş, illallah demiş milyonlarla her hafta bir araya geliyoruz. İstanbul Beyazıt’ta geçekleşen mitingimizde, miting alanına ışıklandırmalarımızı sokmayarak, sözde bize karanlıkta miting yaptırarak bizi yıldıracaklarını sanıyorlar. Biz ülke aydınlığa çıksın derdindeyiz, biz ülkeyi AKP karanlığından kurtarmanın derdindeyiz. Beyazıt meydanını karartsalar ne olur, hiçbir karanlık, AKP karanlığından daha zifiri değildir. Şimdi sırada Silivri mitingimiz var. 31 Ocak’ta gerçekleşen Sayın İmamoğlu’na destek mitinginde Çağlayan’da Sayın Mansur Yavaş çok güzel bir öneride bulunmuştu ve demişti ki, ‘Madem 'Silivri soğuktur' lafı FETÖ'den beri ağızlarda pelesenk olmuş, iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım.' Sayın Ekrem İmamoğlu ise Silivri'yi eğitim üssü veya üretim üssü yapma hayalinden bahsetmişti. Silivri bizim için soğuk falan değildir. FETÖ ağzı olan ve Silivri’yi yaftalayan bu söylemlerin ve tavrın da tam karşısındayız. AKP her ne kadar Silivri’yi haksızlıklar ve hukuksuzluklar üssü yapma çabasında olsa da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Silivri kötü bir sembolizme kurban edilmekten kurtarılacak, eğitim veya üretim üssü olacaktır" ifadelerini kullandı.