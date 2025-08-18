İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaret ve incelemeler kapsamında Kırşehir’e geldi. İlk olarak Kırşehir Valiliği’ni ziyaret eden Yerlikaya, esnafla bir araya geldi. Ardından Ahi Evran Külliyesi’nde dua eden Bakan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Daha sonra özel bir otelde düzenlenen güvenlik toplantısına katılan Yerlikaya, kentte yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yerlikaya burada yaptığı konuşmada, “Bu topraklar birlik, beraberlik ve dayanışmanın timsalidir. İç güvenlik milletimizin huzurunun teminatıdır. Bizim için iç güvenlik; ülkemizin her köşesinde kamu düzeninin sağlanmasını ifade eder” dedi.

“Suç ve suçlulara karşı irademiz kararlı”

İçişleri Bakanı, güvenliğin tesadüf olmadığını vurgulayarak, terörle mücadeleden organize suçlara, zehir tacirlerinden siber tehditlere kadar her alanda yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yerlikaya, “Huzur, binbir emek ve fedakarlıkla gerçekleşir. Bitmeyen bir azimle, güçlü bir iradeyle suç odaklarına karşı mücadele ediyoruz. Sınırlarımızda ve dışında suçla mücadelemiz kesintisiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, birçok ülke ile sınır aşan suçlarla ilgili ortak operasyonlar gerçekleştirdiklerini, suç örgütlerinin nefes alamayacağının altını çizdi.

“Organize suç liderlerine göz açtırmayız”

Bakan Yerlikaya, son dönemde gerçekleştirilen uluslararası operasyonlara dikkat çekerek, kırmızı bültenle aranan suçluların Gürcistan’da yakalandığını, ayrıca Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) iş birliğiyle Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika’da eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Yerlikaya, “Verdiğimiz mesaj net: Hiçbir organize suç lideri ya da onların maşaları ülkemizde barınamaz. Ellerini kollarını sallayarak gezmelerine asla müsaade etmeyiz” dedi.

“Bin 92 şahsı yakaladık, 438 kişiyi iade ettik”

Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan suçlulara yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili rakamları da paylaştı. Yerlikaya, “Bu kabine dönemimizde 780’i kırmızı bülten, 312’si kırmızı difüzyon olmak üzere toplam bin 92 yabancı şahsı yakaladık. Yurt dışında aradığımız 438 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin yalnızca kendi içinde değil küresel çapta suçla mücadelede aktif rol oynadığını vurgulayan Yerlikaya, “Yurt dışında saklanan yüksek profilli suç örgütü üyelerini tek tek adalete teslim etmeye kararlıyız. Çünkü biliyoruz ki huzuru korumak, onu temin etmekten daha zordur” diye konuştu.