İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı. Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı

İBB soruşturması kapsamında 15 Ağustos'ta düzenlenen 9'uncu dalga operasyonunda aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de olduğu 44 kişi adliyeye sevk edilmişti

Burada 11 savcı tarafından alınan ifade işlemleri sona erdi.

Buna göre 24 kişi hakkında adli kontrol talebi verilirken, aralarında İnan Güney'in de bulunduğu 20 kişi için tutuklama istendi.

KİMLER TUTUKLANDI

4. Sulh Ceza Hakimliği'nde kararlar çıktı. 8 isim tutuklanırken 2 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney de tutuklandı.

Tutuklanması talep edilen isimler şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Yunus Göçer, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Mehmet Türkoğlu, Hare Dinçer, Zekai Kırat, Yusuf Yüce, Mahir Gün, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Mehmet Kaya, Tarık Bora."