ASKİ ekipleri son olarak, Ankara Çayı’nın Keçiören Ihlamur Vadisi’nden geçen bölümünde ve Çubuk ilçesindeki Sarısu dere yatağında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda dere tabanında biriken çamur, atık ve bitki kalıntıları temizlenerek suyun doğal akışının sağlanması hedeflendi.

Kurumsal açıklamada, “Sel Ve Su Baskınlarının Önüne Geçmek İçin Dere Yataklarında Temizlik Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz.

Ankara Çayı'nın Keçiören Ihlamur Vadisi'nden geçen kısmında,

Çubuk Sarısu dere yatağında temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik.” denildi.

Artan kentleşme, iklim değişikliği ve ani sağanak yağışlar, şehir merkezlerinde sel ve su baskınlarını artık daha yaygın ve yıkıcı hale getiriyor. Bu riski azaltmanın en etkili yollarından biri ise şehir içindeki dere yataklarının düzenli olarak temizlenmesi.

Uzmanlara göre, dere yataklarının bakımsız kalması, özellikle yaz aylarında görülen kısa süreli ama şiddetli yağışların ardından büyük su taşkınlarına yol açabiliyor. Tıkanan kanallar, suyun akışını engelliyor, bu da hem altyapının zarar görmesine hem de yerleşim yerlerinin sular altında kalmasına neden oluyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentte bu riski azaltmak için dere yataklarında periyodik temizlik faaliyetleri yürütüyor. Son olarak Keçiören, Mamak ve Çubuk gibi ilçelerde yapılan çalışmalarla hem atıklar temizlendi hem de akış kanalları açık tutuldu.