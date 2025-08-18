Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sezon içerisinde taraftarların desteklerine ihtiyaçları olacağını belirterek, “Maçın aslında geneline baktığımızda iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarı topa sahip olduğumuz hücum opsiyonlarında etkili olduğumuz pozisyonlar vardı ama son vuruşu veya kilit pası atamadık. Kurduğumuz oyun sistemi bizim lehimize iyi bir şekilde devam etti ancak skoru bulamadık. Kendi sahanda oynuyorsun kazanmak için skor bulamayınca da tedirginlik artabiliyor. Yeri geldi savunma yaptığımız süreçler oldu. Geçişlerde de pozisyonlarımız oldu ama değerlendirmedik” diye konuştu.

'KADRO DERİNLİĞİMİZ İYİ DEĞİLDİ'

Oyun içerisinde duran top ve kornerlerle etkili olmaya çalıştıklarını ancak duran topları iyi kullanamadıklarını ifade eden Eroğlu, “Kadro derinliğimiz çok iyi olmadığı için de hamle şansını çok değerlendiremedik. Sakat oyuncularımızdan dolayı ve transferlerde beklediğimiz oyuncuların olmayışı hamle şansımızı zorlaştırdı. Aslında genel anlamda oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Güzel bir görüntü verdik ama maalesef kaybetmemek gerekiyor. Kazanamıyorsan bile kaybetmemek gerekiyor. Bu anlamda üzgünüm ama tabii ki üzülmekle bitmiyor bu iş. Bundan kurtulup oyunun gücünü artırarak önümüzdeki haftaya hazırlanmamız gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU: KAZANMAK DEĞERLİ VE ÖNEMLİYDİ

Sahada oynana oyunun ortada geçtiğini ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Bizim adımıza her şey mükemmel değildi. O kadar pozitif değilim. Rakibin gücünün bizden daha iyi olduğunu düşünmüyorum ama oyun ortadaydı. Hamleler yaptık ve karşılığını aldık. Bugün kazanmak değerli ve önemliydi. Antalyaspor’un iç saha ve deplasman maçları, gece ve gündüz gibi farklıydı. Bunu değiştirme konusunda başarılı olduk. Çok fazla pozisyona girdik, atabilirdik de. Gençlerbirliği de pozisyonlara girdi, onlar da atabilirdi. Bu ligde maç kazanmak hiç kolay değil. Bugün biz 6 puanla ligin ilk 2 maçını kazanmış Antalyaspor olarak evimize dönüyoruz. Bu sene aramıza katılacak, dinamik 2-3 tane transferle beraber daha farklı bir oyun ve takım profili sergileyebileceğimizi düşünüyorum. Bütün oyuncuların performansından memnun olduğumu söylemem gerekiyor” dedi.